Station Eleven

En l'espace de deux semaines, une grippe foudroyante aux graves symptômes respiratoires a causé l'effondrement de la civilisation. Vingt ans plus tard, parmi les rescapés, une troupe d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven. Ceux qui ont connu l'ancien monde l'évoquent avec nostalgie, tandis que la nouvelle génération peine à se le représenter. Sur plusieurs décennies, entre le passé et le présent, les destinées des personnages s'entrelacent. Si la vie semble encore possible, l'obscurantisme guette, menaçant les rêves et l'avenir des survivants. Un bel hymne à l'art, qui nous sauvera tous. Télérama. Un roman choral angoissant et envoûtant, qui reste longtemps en mémoire après qu'on en a tourné la dernière page. Libération. Un récit remarquable et profondément humain qu'on lâche difficilement. NooSFere. org. FINALISTE DU NATIONAL BOOK AWARD 2014. PRIX ARTHUR C. CLARKE 2015. Traduit de l'anglais (Canada) par Gérard de Chergé.