Morbius. Le Vampire Vivant

Michael Morbius s'est enfui de prison, il décide de vivre loin de New York et des super-héros. Il se cache dans la petite ville de Brownsville où il se fait passer pour un sans-abri, mais lorsqu'il est harcelé par le caïd local et sa bande de criminels, le scientifique n'a pas d'autre choix que d'intervenir. Les lecteurs et les amateurs des films Marvel, pourront lire cette série MARVEL NOW ! de Joe Keatinge (Shutter, Marvel Knights : Hulk), avant la sortie en salles le 5 août de Morbius, interprété par Jared Leto. C'est la première fois que cette série est proposée en librairie après sa publication en kiosque en 2014.