Chérif Mécheri. Préfet courage sous le gouvernement de Vichy

Qu'est-ce qui fait que, sous l'Occupation, certains hauts fonctionnaires ont non seulement servi le régime de Vichy, mais collaboré avec l'occupant, alors que d'autres hauts fonctionnaires ont essayé de contrer les ordres, et parfois réussi à sauver ce qui pouvait l'être ? Le cas de Chérif Mécheri, premier préfet musulman, mérite qu'on y consacre un livre. Pourquoi Chérif Mécheri ne s'est-il pas laissé embarquer par le régime ? Pourquoi Germaine Tillion s'est-elle engagée contre toutes les formes de totalitarisme ? Pourquoi Maurice Papon a-t-il continué à obéir ? C'est dans la psychologie des hommes que l'on trouve les raisons qui les font agir - et ici, à l'époque trouble et sombre de Vichy -, qui les font obéir et se soumettre, ou désobéir et résister. Qu'aurions-nous fait à leur place ?