The Witcher. Le Sorceleur

" Ici, à Wyzima, nous attendons un miracle et à chaque pleine lune, nous barricadons nos portes et ligotons des criminels à un pieu devant le manoir en escomptant que la bête, une fois repue, retournera dans son cercueil. Ce n'est pas un mauvais moyen, dit le sorceleur en souriant. La criminalité a diminué ? Pas le moins du monde. " Cet album illustre la nouvelle inaugurale issue du Dernier Voeu, premier tome de la saga littéraire du Le Sorceleur. Quand Geralt de Riv franchit les portes de la cité de Wyzima, c'est pour répondre à cet appel placardé partout dans le royaume : on offre 3 000 orins à qui désenvoûtera la fille du roi Foltest. Car si la princesse est morte le jour de sa naissance, voilà une dizaine d'années que, transformée en strige, elle sort de son caveau les nuits de pleine lune pour se repaître du sang des pauvres hères. Avant Geralt, nombre de savants, d'ermites, de pâtres, de chevaliers et autres sorceleurs ont tenté de relever ce défi. Tous ont échoué. Outre cette mission délicate, Geralt de Riv devra aussi déjouer les intrigues des dignitaires de Wyzima. Dans le monde du Sorceleur, la fourberie et l'ambition des hommes ne connaissent pas de limites. La rencontre d'un auteur et d'un artiste. Succès mondial du jeu vidéo, série événement sur Netflix, l'univers du Sorceleur, créé par Andrzej Sapkowski, inspire le dessinateur Thimothée Montaigne. Une immersion inédite dans le monde de Geralt de Riv.