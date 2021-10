Myrihandes. Le secret des Ames-Soeurs

Sur la montagne de Pan-Kaïa, Sisam et Helya vivent dans les Trois Cités jumelles. Séparés par un destin malheureux ils se retrouvent quinze ans plus tard pour apprendre qu'ils sont des Ames-soeurs capables de faire revivre les Myrihandes, des êtres aux pouvoirs de légende, traqués par le mystérieux seigneur Kryom. Pour libérer les autres âmes-soeurs prisonnières, ils vont devoir tout apprendre de ce lien qui les unit et qui pourrait faire d'eux le plus sage et plus puissant des Myrihandes...