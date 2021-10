Edie, jeune Afro-Américaine, a décroché un poste dans l'édition mais il semble toujours y avoir quelqu'un de plus respectable ou de plus "blanc" prêt à prendre sa place. Côté sexe, sa vie est assez débridée, mais sentimentalement les résultats ne sont guère satisfaisants. Or voilà qu'elle rencontre - par internet - Eric, un homme blanc plus âgé qu'elle, avec qui elle entame une aventure torride et ambiguë. Elle fait bientôt la connaissance de son épouse qui lui propose de venir habiter chez eux pour s'occuper de leur fille adoptive, une adolescente afro-américaine un peu perdue dans ce milieu huppé. La cohabitation - floue, sous tension - va exacerber les conflits latents et générer des situations pour le moins inhabituelles, sur fond de séduction et d'incompréhension. Avec ce premier roman aussi sulfureux que dérangeant, Raven Leilani dresse un tableau acerbe des liens sociaux et raciaux dans l'Amérique contemporaine, où tabous et fantasmes mènent la danse.