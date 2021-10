Michel Vaillant : Nouvelle Saison Tome 10 : Pikes Peak

A chacun sa montagne à gravir, chez les Vaillant ! Alors que Steve Warson s'implique dans les primaires démocrates pour la présidence des USA, Jean-Michel crée un prototype ultra compétitif pendant que Patrick travaille sur la nouvelle Vaillante Grand Tourisme. Françoise, nouvelle directrice générale de l'entreprise, cherche quant à elle à construire une usine d'assemblage, à créer de nouveaux modèles, mais aussi à faire le buzz autour de la marque... C'est dans ce contexte que Michel Vaillant va devoir gravir sa montagne à lui. Une vraie montagne : celle de la course de côte la plus folle du monde, la Pikes Peak Hill Climb, dans le Colorado. Un parcours hallucinant. Une ascension au travers des nuages à plus de 4000 mètres d'altitude. 156 virages bordés de précipices. Et un ennemi bien connu : Bob Cramer, pilote des Texas Drivers. Encore une fois, le 13 est au départ... Benjamin Benéteau et Denis Lapière en sont à leur dixième Michel Vaillant, Vincent Dutreuil au deuxième. C'est une équipe de passionnés parfaitement rodée qui s'attaque à Pikes Peak, une course centenaire à laquelle jamais une Vaillante n'avait encore participé.