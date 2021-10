Batman Fortnite : Batman/Fortnite Spécial

La suite de Batman / Fortnite - Zéro Point arrive le 22 octobre ! Urban Comics, DC Comics et Epic Games sont aujourd'hui fiers d'officialiser la publication de Batman/Fortnite Spécial. Rendez-vous le 22 octobre en librairie pour découvrir ce nouveau numéro de 48 pages au format souple et suite directe de l'album de Batman / Fortnite Zéro Point au prix mini de 4, 90 ? ! Bonus : le comics contiendra un code débloquant un costume Fortnite inédit (activable dans le jeu Fortnite à partir du 26 octobre, et ce, simultanément partout dans le monde ! )