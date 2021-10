Même les souris vont au paradis

Après un malencontreux accident, Whizzy, une jeune souris au caractère bien trempé et Whitebelly, un renardeau plutôt renfermé, se retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. A travers cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde et surmontent ainsi ce qui devrait être impossible.