Robin Hood Tome 1 : Hacking, braquage et rébellion

Robin a douze ans lorsque son père est emprisonné pour un crime qu'il n'a pas commis, piégé par Guy Gisborne, un mafieux aussi puissant que véreux. Devenu lui aussi la cible du terrible malfrat, Robin s'échappe de justesse et trouve refuge dans la dangereuse forêt de Sherwood. Avec ses talents de hacker et son don pour le tir à l'arc, Robin pourrait gagner la confiance des hors-la-loi peuplant ce territoire hostile... et même se venger du plus grand criminel de Nottingham !