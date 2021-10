Complainte sur les trépassés sans sépultures

À l’Est de la République démocratique du Congo, une centaine de milices et groupes armés sèment la terreur. Les populations dans les campagnes sont en continuel déplacement, fuyant l’insécurité. Frida, une jeune adolescente voit toute sa famille décimée, et elle-même violée.

Avec son jeune cousin Kandolu, qui en avait marre du chômage, et par surcroit menacé de mort ; ainsi et d’autres jeunes, ils prennent la route de l’Europe comme migrants clandestins. Mais leur rêve d’une vie meilleure s’engouffre avec eux dans la Méditerranée.

Trois d’entre eux seulement, arriveront en Europe. Beaucoup parmi ceux qui ont tenté cette aventure comme eux, se sont engloutis avec leur rêve dans la Méditerranée, ce cimetière marin qui a fait d’eux des trépassés sans sépultures.

Avec Complainte sur les trépassés sans sépulture, Astrid Mujinga, ancien professeure de français et journaliste à la retraite, est à son troisième roman et à son sixième ouvrage. Militante des droits des femmes et des filles, elle est actuellement coordinatrice d’une association des femmes : Cordon des Femmes Congolaises pour l’Équilibre des Ménages/Genre en Action.