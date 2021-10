Lonesome Tome 3 : Les liens du sang

Le chemin de la vengeance a mené notre pistolero solitaire jusqu'à New York, sur la piste de l'homme qui a semé le chaos dans sa vie et au Kansas : le sénateur Dawson. L'homme n'est pas facile à approcher, et les ruffians de la grande ville se révèlent plus coriaces que ceux des plaines. Le héros anonyme peut-il compter sur l'aide de Miss Lyle, cette mystérieuse enquêtrice qu'il ne cesse de recroiser ? Une seule chose est certaine : cette fois-ci, aucune vision ne pourra le préparer aux révélations qui l'attendent.