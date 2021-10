Astérix Tome 39 : Astérix et le Griffon. Edition de luxe

Astérix, Obélix et Idéfix sont de retour pour une 39e aventure. Accompagnés du plus célèbre des druides, ils s'apprêtent à partir pour un long voyage en quête d'une créature étrange et terrifiante. Mi-aigle, mi-lion, énigmatique à souhait, le Griffon sera l'objet de ce grand voyage ! Toujours réalisée par le talentueux duo formé par Jean-Yves Ferri au scénario et Didier Conrad au dessin, nul doute que cette nouvelle aventure proposera une quête épique et semée d'embûches à nos héros à la recherche de cet animal fantastique ! Le duo, toujours à pied d'oeuvre pour imaginer de nouvelles aventures, s'inscrit dans le fabuleux univers créé par René Goscinny et Albert Uderzo. Cette édition en grand format (26 x 36. 5 cm) de l'album comprend 128 pages, avec dos carré toilé et tranchefile. Deux types de papier différents sont utilisés pour réserver le plus bel écrin à une grande variété de créations graphiques. Au programme : l'album en couleur, l'intégrale des crayonnés originaux, et un dossier de 30 pages avec de nombreux dessins et documents de travail inédits de Jean-Yves Ferri et Didier Conrad.