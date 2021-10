Le mystère Soline Tome 3 : Un chalet sous la neige

Dans le refuge que représente pour eux le vieux chalet du vallon des loups, Soline et Benjamin attendent patiemment le printemps qui verra la naissance de leur fille. Mais l'ombre menaçante du tueur les obsède et, comme son ami l'inspecteur Lambert, la jeune femme pressent que l'homme qui l'a harcelée peut réapparaître et lui nuire à nouveau, en semant la mort autour d'elle. Guidée par son intuition, Soline commence aussi à douter de la sincérité de Benjamin. Son compagnon semble lui cacher une terrible vérité sur leur enfance et malgré sa promesse, il refuse d'en parler. Soline, partagée entre le doute et la colère, trouve du réconfort dans les visions de plus en plus précises qu'elle a de Louise, cette belle inconnue d'un autre siècle et le lien puissant qui unit les deux femmes au-delà du temps est découvert par le plus grand des hasards. Un dernier tome riche en suspense et en émotion qui lève enfin le voile sur le "mystère Soline" .