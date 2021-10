Mortelle Adèle : Show Bizarre ! Avec 1 CD audio

Approchez, approchez, le spectacle va commencer ! Un show Bizarre que vous n'êtes pas près d'oublier ! Accordez vos bêtises, suivez le tempo de la mortellitude, Chantez, sautez, dansez au rythme de vos différences ! Mortelle Adèle monte sur scène pour dévoiler 15 chansons où la petite fille donne son avis sur tout, se raconte, interpelle et laisse apercevoir un monde où les soucis s'envolent à dos de catapulte et où les cookies pleuvent sur nos moments de déprime. De ses premiers pas dans cette incroyable aventure à ses premiers pas sur scène, en passant par l'écriture de ses chansons et l'enregistrement en studio, suivez Mortelle Adèle dans une expérience unique et avec elle, apprenez à marcher et danser au rythme de votre propre bizarrerie ! Bienvenue dans le Show Bizarre !