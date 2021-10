Aux pays du machisme ordinaire

Ghada Hatem-Gantzer n'a jamais accepté la terrible comptabilité de l'outrage et de la violence infligés aux femmes (plus de deux cents millions de femmes sont excisées dans le monde — dont environ soixante mille en France —, quatre millions de femmes sont vendues chaque année, les deux tiers des analphabètes sont des femmes, plus de 30 % des femmes sont confrontées à la violence conjugale, une femme meurt chaque minute en accouchant...). C'est pourquoi elle a créé en 2016 la Maison des femmes à Saint-Denis, c'est pourquoi elle oeuvre pour le droit d'asile des femmes homosexuelles ou encore l'éducation des enfants. Inlassablement, ce médecin engagé répare, alerte, accompagne, soigne, propose. Pour la première fois, Ghada Hatem-Gantzer raconte son parcours dans un livre. Poignant et nécessaire.