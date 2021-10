Je crois que mon fils est gay Tome 1

Dans Je crois que mon fils est gay, Okura nous plonge dans l'intimité et le quotidien d'une famille ordinaire, au sein de laquelle une mère aimante attend patiemment que son fils soit prêt à lui faire son coming out. Véritable rayon de soleil, ce manga saura séduire les petits comme les grands ! Le quotidien de Tomoko Aoyama, mère au foyer, est très chargé ! Et depuis quelque temps, elle a bien remarqué que Hiroko, son fils aîné, a l'air de cacher quelque chose... Très observatrice, elle devine sans mal qu'il est gay, mais ce dernier ne semble pas encore prêt à le lui dire. Alors en attendant, elle veille sur lui en silence, tout en cherchant à créer un foyer aimant et ouvert