Nos espoirs croisés

Lorsque Debbie débarque dans l'école de commerce de ses rêves, elle ne désire qu'une chose : gagner son indépendance et vivre de grandes aventures. De son côté, Camille est un étudiant asocial qui souhaite en finir, et pas n'importe comment : de façon propre, digne, et sans risque d'échec. Il touche d'ailleurs au but, quand Debbie fait irruption dans sa vie.

Dès lors, pour l'un comme pour l'autre, plus rien ne se passera comme prévu... Découvrez une rencontre explosive racontée à deux voix qui vous mènera tantôt aux rires, tantôt aux larmes.