Kid Paddle Tome 13 : Slime project

A nouveau Kid Paddle, adepte de films gore et de blorks dégommés, se déchaîne et nous enchante. Cet album offre aussi une double lecture où les plus jeunes s'amuseront de la situation en général et où les adultes se reconnaîtront peut-être dans l'idéalisation de leur progéniture. Cette double lecture, omniprésente dans la plupart des gags de Kid Paddle, permet à des lecteurs de tous les âges de s'y retrouver, et d'en rire !