Kid Paddle Tome 12 : Panik room

On imagine mal Kid, adepte de films gore et de blorks dégommés, faire du baby-sitting. Une fois de plus, Midam nous surprend avec des situations improbables où Kid améliore la réalité à sa sauce. Cet album offre aussi une double lecture où les plus jeunes s'amuseront de la situation en général et où les adultes se reconnaîtront peut-être dans l'idéalisation de leur progéniture. Cette double lecture, omniprésente dans la plupart des gags de Kid Paddle, permet à des lecteurs de tous les âges de s'y retrouver, et d'en rire !