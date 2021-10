Kid Paddle Tome 9 : Boing ! Boing ! Bunk

Kid Paddle va de nouveau faire du bruit...

Il passe sa vie à dégommer des monstres gluants et terrifiants. Non, Kid Paddle n'est pas un agent spécial intergalactique mais juste un gamin, véritable pro des jeux vidéo ! Et il craint bien moins les horribles Blorks que Mirador, le surveillant de City Game, la salle d'arcade, qui n'aime pas trop qu'on secoue ses machines. Avec Big Bang, bricoleur de génie, et le candide Horace, amateur de Rikiki le canard, Kid imagine les blagues les plus limite sans avoir peur de verser régulièrement dans le gore ! Tout ça sous l'oeil désapprobateur de son père, paisible fonctionnaire, et de sa soeur Carole, première de classe désespérément raisonnable, principales victimes de l'imagination débordante du roi du joystick...