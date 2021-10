Kid Paddle Tome 8 : Paddle... My name is Kid Paddle

Permis de jouer

Quand on y pense, c'est vrai que la vie de Kid Paddle ressemble beaucoup à celle de 007... à quelques détails près : pour cet espion qui jouait, la devise serait plutôt vivre et laisser pourrir. Mais cet homme au joystick d'or doit aussi contrer les plans de docteur No, alias son père, qui lui dit toujours non. Quant à sa soeur, surnommée Blorkfinger, si elle n'est pas vraiment belle, elle reste aussi cruelle et vicieuse qu'une James Bond girl. Surtout s'il s'agit de dénoncer ses derniers méfaits... Heureusement que Kid peut compter sur le génial inventeur Big Bang, son Q à lui, pour le tirer de mauvais pas. Horace, lui, se verrait plutôt dans le rôle de Money Penny. Ou de l'Aston Martin. Mais ça, c'est une autre mission... En tout cas, retenez bien son nom : Paddle, Kid Paddle. Et veuillez noter que sa grenadine, il la préfère frappée, non secouée !

Tuer n'est pas jouer

Qui arrêtera Kid Paddle ? Rien ne semble entraver aujourd'hui l'envol du pro des jeux vidéo vers le succès. Après ses webtoons diffusés sur le Net, et avant sa grande série animée de 52 épisodes qui arrivera à la fin 2003 sur M6, la RTBF et la TSR, Kid Paddle a aujourd'hui la chance d'avoir son propre mensuel. Développé par le groupe Disney Hachette Presse, il est à l'image de son personnage : créatif et déjanté. Une première mondiale pour le groupe Disney qui accepte de veiller sur les intérêts d'une création non issue de son catalogue. Si l'on ajoute la préparation d'une seconde série de bande dessinée, "Game Over", et un programme de licences pour 2003-2004 qui va battre tous les records, on peut vraiment dire que le monde ne suffit plus à Midam, le génial créateur comblé de Kid Paddle !