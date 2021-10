Kid Paddle Tome 6 : Rodéo Blork

Y a pas d'erreur, c'est Kid Paddle le meilleur !

Qu'il essaye de battre des records sur ses jeux vidéo préférés ou qu'il rivalise d'imagination pour jouer de nouveaux tours pendables à sa soeur, y a pas d'erreur : c'est Kid Paddle le meilleur ! Aidé de Big Bang, futur savant fou, et d'Horace, la candeur personnifiée, cet as de la console ne connaît qu'une limite : celle de son imagination délirante !

Blork n. m. — 2000; du latin blorkus "monstre".

1. Gros monstre baveux et belliqueux qui infeste les meilleurs salles de jeux vidéo.

2. Ennemi juré de Kid Paddle, intrépide et insatiable champion du joystick prêt à tout pour gagner.

3. Rodéo Blork : album déjà mythique de la fin du XXe siècle de la série Kid Paddle. "Bonjour Monsieur, je voudrais Rodéo Blork."

Un coup de maître

Exigence, intelligence et talent sont les trois clefs de la réussite de Midam qui réalise, dès sa première série, un coup de maître. La cohérence de son univers comme le charme de son trait construisent page après page les fondations de cette nouvelle série vedette du catalogue Dupuis. En bon ludophile, il a su séduire tous les accros des jeux vidéo sans pour autant laisser de côté les plus réfractaires. Auteur complet qui signe scénario et dessin, il met en scène de vrais enfants à l'imagination débordante (voire dangereuse pour la santé des voisins) dans des pages de gags aussi imaginatives qu'originales. Incontournable et indispensable