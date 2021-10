Kid Paddle Tome 5 : Alien chantilly

Une poignée de perce-oreilles, deux doigts de cornichons martiens, une pincée de Pustulator, cinq ou six bouts de Sergent Déguelis Sulfurix, un anneau de Téniax, un morceau de "Frankenstein et la betterave tueuse", remuez, agitez, secouez, et laissez agir… vous êtes déjà en train de rire aux meilleurs gags du cinquième album de "Kid Paddle" : Alien Chantilly ! Servez bien frais !