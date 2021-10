Kid Paddle Tome 4 : Full Métal Casquette

Quel mot faire au scrabble avec un X, W, Z et Q ? Avec quoi les vaches se font-elles des taches ? Le monstre des dunes dévore-t-il vraiment les petits enfants ? Savez-vous réduire les têtes d'Amérique du Sud ? Peut-on échapper à Riquiqui le canard ? Comment vaincre les logarithmes népériens avec un phaser multiplié ? Pas de panique ! Kid Paddle et sa bande maîtrisent à fond le sujet ! Suivez-les à travers leurs pages de gags et bientôt l'univers des jeux (et des bonnes farces) n'aura plus de secret pour vous !