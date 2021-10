Kid Paddle Tome 2 : Carnage total

Après un début sur les chapeaux de roue au printemps dernier, Kid Paddle revient pour son second album. Encore plus fou, encore plus délirant, le champion des salles d'arcade contre-attaque avec tous ses copains. Qu'il s'en prenne à Mirador, le gardien, qu'il teste les projets scientifiques de son copain le petit scientifique ou qu'il s'attaque au record d'Atomic Maniac, Kid a toujours plus d'un tour dans son joystick.