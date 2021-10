Kid Paddle Tome 17 : Tattoo compris

Kid Paddle, ce n'est pas juste un véritable pro des jeux vidéo. C'est aussi un gamin qui a un faible pour tout ce qui est gore, gluant, répugnant... et drôle ! Et dans ce domaine, il a vraiment une imagination débordante et ne recule devant rien. Tout ça sous l'oeil désapprobateur de son père, paisible fonctionnaire, et de sa soeur Carole, première de classe désespérément raisonnable, ses deux victimes préférées.