Nièce de Marcel Schwob, Claude Cahun (1894-1954) aura été une artiste inclassable, adepte de la subversion poétique. Dans son œuvre tant littéraire que photographique, elle fait valoir avec audace son " androgynie " et sa volonté de cultiver sa singularité. Dans ces seize nouvelles écrites entre 1920 et 1924, toutes réunies pour la première fois en volume, elle s'empare des légendes de quelques grandes figures féminines pour en donner une version étonnante et décapante où s'inversent les genres : Dalila, Judith, Sapho, Cendrillon, Salomé, Eve, etc., sont ses héroïnes qui lui prêtent un peu de leur visage. Ainsi, Claude Cahun compose-t-elle son autoportrait en kaléidoscope, celui d'une femme insolite, à rebours des conventions.