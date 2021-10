Tokyo Revengers Tome 7

Sitôt commencé, le combat entre le Toman et le Valhalla dégénère instantanément, et Takemichi est de nouveau dépassé par les événements. Comment protéger Baji alors que celui-ci s'obstine à faire cavalier seul, que Mikey est lui-même en très mauvaise posture face à Kazutora, que Kisaki continue à avancer ses pions au milieu du chaos, et que les membres du Toman sont deux fois moins nombreux que ceux du Valhalla ?