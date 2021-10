Tokyo Revengers Tome 10

L'altercation entre Takemichi et Taiju Shiba met le feu aux poudres : une guerre menace d'éclater entre le Toman et le Black Dragon. Hakkai et Mitsuya proposent un compromis, mais le prix à payer semble trop lourd aux yeux de Takemichi, qui cherche également à empêcher son nouvel ami de basculer du côté obscur en assassinant son frère...