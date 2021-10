Alexandre Lacassagne, médecin du crime

"Cette biographie rend accessible à tous la vie et l'oeuvre du célèbre et pourtant méconnu Alexandre Lacassagne (1843-1924), professeur de médecine légale, expert judiciaire, illustre lyonnais d'adoption et de coeur." Marc Kenneville, directeur du Centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice CLAMOR UMS 3726 CNRS - ministère de la justice.