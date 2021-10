Sic Transit Gloria Mundi. La mort des papes

"L'apothicaire et les frères de la bulle fermeront bien toutes les ouvertures de son corps. Les oreilles seront doses avec de la myrrhe, de l'encens, et de l'aloès si l'on peut s'en procurer... On bourre ensuite la gorge d'aromates et d'épices mêlés à la bombace, les narines de musc. En dernier lieu, il faut frotter et oindre le visage de baume, ainsi que les mains. Que le camerlingue, les aides-chambriers ou le sacristain, qui ont la garde du baume, le donnent s'ils en ont." Pierre Ameil