Les romantiques

60 classiques de la littérature en version érotique par Cécile Coulon et Benjamin Chaud D'A la Recherche du temps perdu au Bonheur des dames en passant par Les Hauts de Hurlevent, Cécile Coulon et Benjamin Chaud revisitent les classiques de la littérature. Soixante et un poèmes et dessins fougueux, tendres, drôles... et érotiques. " Quand il s'agit d'amour, de sexe et de littérature, il n'existe pas de petites espérances". Cécile Coulon