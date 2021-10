Rendez-vous à Kerloc'h

Dans cette saga qui prend racine au coeur des terres bretonnes, Françoise Bourdin, avec le talent et l'émotion qu'on lui connaît, nous livre une histoire familiale où drames et déchirures bouleversent des êtres qui n'arrivent pas à s'aimer. Après un douloureux divorce, Loïc pensait trouver refuge à Kerloc'h, le domaine familial. Hélas, si ses frères et sa soeur sont ravis de le voir, l'accueil que lui réserve son père est glacial. C'est qu'Artus Le Marrec ne lui a jamais pardonné son désintérêt pour la ferme. Pire, Loïc a toujours vu dans les yeux de l'autoritaire patriarche mépris et rancoeur, comme s'il avait commis une faute dont il ignore tout. Alors Loïc se plonge dans le travail. Et ce retour à la nature lui fait du bien. Tout comme sa rencontre avec Sabine, une jeune femme flic parisienne revenue elle aussi panser ses blessures. Mais l'orage gronde à Kerloc'h. Alors que les tensions s'accumulent et que les disputes éclatent, Loïc parviendra-t-il à percer le secret qui ronge son père depuis trop longtemps ? Saura-t-il donner à sa vie un nouveau départ ? Dans cette saga qui prend racine au coeur des terres bretonnes, Françoise Bourdin, avec le talent et l'émotion qu'on lui connaît, nous livre une histoire familiale où drames et déchirures bouleversent des êtres qui n'arrivent pas à s'aimer.