Danse macabre

Macabres, ces rats qui filent en couinant dans les sous-sols abadonnées d'une filature. Des milliers et des milliers de rats filant en lente procession. Comment s'en débarrasser ? Une machine infernale qui semble avoir une vie propre entreprend un macabre nettoyage ... et l'horreur commence. L'engin happe les humains, les plie dans ses crocs comme des draps... Aveugle, un Ver géant rampe dans une église maudite depuis des années, dans l'attente de la prophétie diabolique qui le libérera. Et si les objets prenaient un jour le pouvoir ? La face cachée du monde en 5 nouvelles diaboliques.