Noël au bord de l'eau

Alors que Noël se profile sur l'île écossaise de Mure, les décorations illuminent les rues et le moment de préparer de délicieuses pâtisseries est arrivé. Oui, mais Flora Mackenzie doit gérer à la fois son petit café, les peines de coeur de sa meilleure amie, les problèmes familiaux et les sautes d'humeur de Joel, son ancien patron et nouvel amoureux, qui ne semble pas tout à fait prêt à s'engager avec elle... Tandis que Fintan et Colton profitent de leurs derniers moments ensemble et que Saif, le médecin de l'île, s'apprête à passer son premier Noël avec ses enfants retrouvés, loin des horreurs de la guerre syrienne, Flora apprend une nouvelle qui va bouleverser sa vie. Cette surprise inattendue lui permettra-t-elle de trouver le bonheur auprès de Joel ?