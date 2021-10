La Femme d'or. La vie miraculeuse de la reine-Pharaon Hatchepsout

" Ma fille, tu es taillée pour régner... " " En respectant l'enseignement de son père, Hatchepsout accomplissait sa propre destinée. Face à cet être de lumière, à ce soleil féminin, à cette Femme au visage d'or, Sénenmout, son ami d'enfance, sut qu'elle serait à jamais inaccessible. Pourtant, il l'aimerait toujours. " Hatchepsout est l'une des plus célèbres reines d'Egypte, dont l'existence est une succession de miracles qui forgera sa légende. Aussi belle qu'intelligente, elle devient régente du royaume à la disparition de son mari, puis est désignée comme Pharaon. En exerçant la fonction suprême, Hatchepsout devient Homme, sans rien perdre de sa féminité. Mariée à l'Egypte, elle en assure pendant quinze années la puissance et la prospérité. Avec la complicité de son ami l'astronome Sénenmout, elle déjoue tous les complots. Il ne lui reste alors qu'à réaliser son plus beau rêve : découvrir le grand secret de l'alchimie qui fera d'elle la femme d'or... Le roman d'une vie miraculeuse.