Cuisinez bien accompagné avec ma méthode Mentor

Vous rêvez de cuisiner tous les jours de bons plats, pas chers, sans passer votre journée en cuisine ou au supermarché ? Découvrez Mentor, la méthode que j'ai créée pour vous aider au quotidien à cuisiner simplement, efficacement et de façon responsable. A travers 13 principes fondamentaux et ultrasimples, je vous apprends à optimiser vos courses, à ranger efficacement votre réfrigérateur et vos placards, à vous constituer un garde-manger indispensable. Vous apprendrez également à sélectionner votre matériel de cuisine et de pâtisserie, mais aussi vos aliments - frais et de saison bien sûr ! Pour bien manger tous les jours, pas besoin de recettes compliquées. Rien ne vaut les classiques de notre enfance. C'est pourquoi j'ai sélectionné pour vous mes 100 recettes préférées, grâce auxquelles vous pourrez vous faire plaisir, même si vous n'êtes pas (encore) un as des fourneaux : gratin dauphinois, tomates farcies, navarin d'agneau, risotto, moules marinières, soufflé au fromage, boeuf bourguignon, riz au lait, pain perdu... Alors, qu'attendez-vous pour devenir le chef de votre cuisine ?