La Cité ardente

Ce superbe roman de chevalerie relate la guerre qui mit en présence un petit État indépendant du nord de l'Europe, la principauté de Liège, au duché de Bourgogne. Rien ni personne ne semble pouvoir s'opposer à la puissance de Charles le Téméraire. Il possède en effet une fortune colossale, ses territoires sont immenses, tandis que les moyens, en hommes et en logistique, dont il dispose sont à la mesure de ses ambitions. Il est aussi le fils de Philippe le Bon qui, déjà, avait manifesté le vif désir de constituer entre la France et l'empire germanique un nouvel État. Encerclée progressivement, Liège se sent menacée : Charles le Téméraire entend intégrer la Principauté à son projet. Aucun des deux camps ne veut rien céder à l'autre. En dépit d'une alliance militaire avec la France et son Roi, Louis XI, Liège devra cependant s'avouer vaincue. Massacre et batailles se succèdent tout au long d'une véritable épopée moyenâgeuse magistralement rendue par le lyrisme d'un ouvrage absolument unique en son genre.