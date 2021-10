Pour une écologie du 99%. 20 mythes à déboulonner sur le capitalisme

« Tout va bien aller : les technologies vont nous sauver ! Le problème, c’est la surpopulation ! La surconsommation ! La Chine pollue bien plus que nous ! Le marché du carbone, ça marche ! » ... Voilà des lieux communs que nous entendons souvent sur la crise écologique. Ni totalement faux ni irrationnels, ces mythes sont néanmoins dangereux, car ils nous entraînent sur de fausses pistes. Il est temps d’identifier les véritables pollueurs et les faux alliés pour enfin opérer un virage écologique vital.



Cours d’autodéfense sur l’économie et l’écologie, ce dialogue à partir de vingt grands mythes renverse les lieux communs. Vous y apprendrez pourquoi dénoncer la surproduction et non la surconsommation ou pourquoi une économie capitaliste fondée sur les énergies renouvelables est irréaliste. Vous apprendrez aussi à mieux connaître les intérêts et stratégies de l’industrie fossile, à organiser notre économie autrement et à bâtir un mouvement écologiste populaire.



Antidote à l’apathie, mine d’or d’arguments pour tous vos débats, Pour une écologie du 99% donne à la fois les clés pour comprendre les origines de cette crise et l’impulsion nécessaire pour nous pousser à l’action. Le temps presse, nous n’avons pas le luxe de nous perdre sur de fausses pistes.