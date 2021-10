Po&sie N° 175-176, 1er-2e trimestre 2021 : Et, en traduisant, traduire

Le numéro 175 poursuit la réflexion entamée dans le numéro 174 sur la traduction et la retraduction. Inspirée des méditations de Tiphaine Samoyault sur Traduction et violence (Paris, Seuil, 2020), cette réflexion donne lieu des développements théoriques (Barbara Cassin, Giovanni Lombardo) et à de nombreuses traductions réflexives.