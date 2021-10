Trafalgar. 21 octobre 1805

"Nous étions fermement persuadés que le vaisseau coulerait sous peu d'heures et, néanmoins, le feu continuait avec la plus grande vivacité, aux cris de 'Vive l'Empereur ! Plutôt la mort que la prison ! " ... Pour les Anglais, Trafalgar est une apothéose ; pour les Français, un désastre. Ce 21 octobre 1805, la flotte britannique commandée par l'amiral Nelson parvient à défaire l'armée navale franco-espagnole, plus nombreuse mais terriblement handicapée par son manque d'entraînement et l'infériorité de son artillerie. L'amiral Nelson en sort déifié, la Royal Navy en tire un immense prestige et continue au XXIe siècle de célébrer son anniversaire avec une ferveur religieuse, quand les Français se concentrent sur les succès de Napoléon sur terre. S'appuyant sur des documents et des témoignages inédits, l'amiral Rémi Monaque, en homme de mer et en historien, offre ainsi le livre de référence en nous replongeant au coeur de cette bataille maritime. Il met en lumière la responsabilité de Napoléon, mais revient aussi sur les conditions de vie à bord des navires, dresse le portrait des principaux acteurs du drame et rend intelligibles les techniques de navigation et de combat de la marine à voile.