Le séparatisme islamiste. Manifeste pour la laïcité

"L'islamisme, l'idéologie la plus puissante à l'oeuvre dans le monde contemporain, a privé l'Islam de parole, manipulant la religion, pour s'insinuer pleinement dans la société française, pour la combattre et finalement s'en séparer. Voici comment des millions de musulmans se trouvent pris en otage par les militants politiques islamistes. Voici comment une société se réveille attaquée par un ennemi pervers qui stigmatise, insulte, calomnie quiconque combat ce serpent venimeux. Voici comment notre modèle républicain, laïc et social se découvre sournoisement miné, laissant aux élites le soin de mettre tardivement à jour ce que le peuple ressent depuis un certain temps. Le présent manifeste s'inscrit dans le constat et les solutions esquissées par le Président de la République. Il espère éclairer le lecteur sur la situation d'urgence que notre pays connaît. Il n'a pas d'autre ambition que celle, comme d'autres avant lui, d'aider à cerner notre ennemi l'islamisme, terreau du terrorisme. Une prise de conscience est aujourd'hui nécessaire, vitale même. Elle est de salut public. Puisse cet argumentaire venir exposer au lecteur les raisons profondes qui nous ont conduit au texte de loi confortant le respect des principes de la République." G. Darmanin