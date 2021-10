Bienvenue en politique. A ceux qui sont tentés de renoncer

Ronds-points occupés, manifestations hebdomadaires, protestations multiples : mes premiers jours au gouvernement fin 2018 furent marqués par le mouvement des Gilets jaunes. Leur besoin de dialogue, d'écoute et d'actions entraînera l'organisation du grand débat national, qui m'a fait entrer de plain-pied en politique et m'a fait vivre concrètement l'expé­rience de la fracture sociale, écologique et humaine. A l'issue de cette crise inédite, et maintenant face à la crise sanitaire qui lui a succédé, nous sommes différents - mais les colères n'ont pas disparu. Comment réinventer la solidarité de demain, entre émancipation individuelle et projet collectif ? Comment rendre les grandes transformations écologiques et sociales qui arrivent acceptables par chacun ? Comment faire de la politique pour tous, et pour les plus fragiles ? Certains d'entre nous parlent de fraternité, mot parfois oublié de notre devise républicaine. D'autres parlent de solidarité, ou de vivre-ensemble. Ces valeurs, je les partage et j'essaie de les faire vivre au quotidien. Un témoignage personnel et politique pour lutter contre le renoncement qui mène à la haine et au déchirement.