La sécheresse de 1976. Sous le soleil implacable de cet été, Gus quitte l'enfance. La nature se désagrège, les sentiments s'exacerbent, le noyau familial éclate ? : tout craque et se fissure jusqu'à ce que l'impensable arrive. Les orages tant espérés balaieront une campagne épuisée et emporteront un monde avec eux. Roland Buti vit et travaille à Lausanne. Finaliste du prix Médicis 2013, Le Milieu de l'horizon a obtenu de nombreuses récompenses, dont le Prix suisse de littérature 2014. Il a été traduit en plusieurs langues. "? Depuis quelques jours, Rudy me disait que l'herbe sentait mauvais. Quand je lui avais demandé pourquoi, il m'avait répondu triste et sérieux que c'était parce qu'elle souffrait. ? "