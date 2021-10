Moon Knight Tome 1

Ramené à la vie par le dieu égyptien Khonsou, l'ancien mercenaire Marc Spector arpente désormais les rues de New York pour y faire régner la justice. Sous le costume de Moon Knight, ce héros solitaire aux multiples personnalités affronte des adversaires réels mais aussi surnaturels. Ce volume rassemble les six premiers épisodes de la série Moon Knight, signée Warren Ellis (Avengers : Endless Wartime) et Declan Shalvey (Thunderbolts, Deadpool).