Tombeau de Sadegh Hedayat

Hedayat est le plus grand écrivain de l'Iran moderne, né de la rencontre, inévitable et catastrophique, d'un univers visionnaire d'Images et d'une tradition lyrico-mystique de l'Amour avec les techniques, les objets et le désenchantement moderne venu de l'Occident. Lui-même sur la ligne de partage entre l'Orient et l'Occident, Youssef Ishaghpour, voit l'expérience et l'œuvre de Hedayat comme l'éclair jailli de cette rencontre, illuminant l'étendue du désastre. Esquisse de ce paysage, son hommage au grand écrivain iranien est aussi une introduction à La Chouette aveugle, le chef-d'œuvre de Hedayat, lieu, précisément, de la métamorphose du monde visionnaire ancien de l'Amour, de l'Image et du poème dans l'abîme d'une nuit sans fond, d'ombre, de miroir déformant et de regard.