La maison sans miroirs

Daniel et Sonja ont quitté la Suède pour s'installer en Bohème, dans un ancien domaine viticole de la région des Sudètes, abandonné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans ce lieu qui menace ruine mais dégage une envoûtante magie, ils espèrent tout ensemble sauver leur couple et redonner un sens à leur vie. Cependant, Daniel est convaincu que quelque chose ne colle pas dans les plans de la maison : il doit exister un cellier au sous-sol. Et en effet, derrière un mur de briques, il découvre une cave où se trouvent des bouteilles du millésime 1937. Et le corps momifié d'un enfant. C'est, pour Sonja, le début d'un inextricable cauchemar. Tove Alsterdal mène son héroïne dans une région brutalisée par l'Histoire, où l'on n'accroche plus de miroirs aux murs de peur d'y voir surgir des fantômes. Sonja va devoir percer l'opacité des mensonges et de l'oubli pour rendre leurs noms aux morts et leurs destins aux vivants.