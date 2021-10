Mortel printemps

En ce mois d'avril, tout allait bien pour Hugo, Vadim et leurs deux amis. Et voilà que, dans leur village paisible, quelqu'un est assassiné. Une personne qu'ils connaissaient bien. Or, très vite, les soupçons des gendarmes se portent sur l'un d'entre eux... Leur amitié résistera-t-elle à la véritable tornade qui balaie ce printemps placé sous le signe de la mort et des mensonges ?