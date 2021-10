Le réveil du tigre

C'est le baptême du feu pour Matt Monroe, tout juste recruté chez Pinkerton, la célèbre agence de police privée. Les enlèvements se multiplient autour de Bakersfield en Californie et l'aînée des filles du banquier Kelley est retrouvée assassinée. Une occasion surtout pour le jeune homme de remonter la piste de son vrai père, qui n'est autre que Chen Long, plus connu vingt ans auparavant sous le nom de Chinaman... Brisé par la guerre de Sécession et le bagne, le vieux tigre chinois qui défiait autrefois la mort vit désormais retranché dans la nature d'Idlewild et les fumées d'opium.